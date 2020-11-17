Минздрав РФ не исключил регистрацию иностранных вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d02bef0-28bb-11eb-97e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Pfizer

В Минздраве отметили возможность регистрации в России иностранных вакцин он коронавируса, в том числе компании Pfizer.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заверил, если иностранный производитель вакцины подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, их рассмотрят в соответствующем порядке.

Накануне немецкие биоинженеринговые компании BioNTech и Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний совместно разработанной вакцины от COVID. Она показала свою эффективность более чем на 90% испытуемых, передаёт передаёт РИА Новости.

Однако, по мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина от коронавируса компании Pfizer будет испытывать проблемы с распространением в России. По его словам, она не может храниться при температуре выше минус 75–80 градусов Цельсия. Именно этот фактор способен создать проблемы с распространением препарата в России и других странах мира, писал NEWS.ru.

Добровольцы вакцины Pfizer пожаловались на неприятные ощущениях после прививки. У многих из них появились головные боли, ломота в теле и жар. Часть добровольцев рассказывали, что чувствовали себя как после тяжёлого похмелья. Отмечается, что испытания проходили вслепую, поэтому пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.