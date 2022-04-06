Минздрав РФ: медики до последнего боролись за жизнь Жириновского

Минздрав Россия прокомментировал смерть лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщили в пресс-служба Минздрава России.

После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

Лидер ЛДПР умер от заражения омикроном. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. У него было серьёзное поражение и отёк лёгких, в связи с чем политик долго находился на аппарате ИВЛ.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он рассказал NEWS.ru, что считал политика настойчивым и целеустремлённым. Парламентарий считает, что ЛДПР сможет выстоять после смерти своего лидера.

Позднее соболезнования высказал и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что Жириновский был «выразителем многих черт нашего народа».

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в разговоре с NEWS.ru назвал смерть главы ЛДПР "большой утратой для политики и для России". По его словам, Жириновский был настоящим профессионалам, его прогнозы сбывались.