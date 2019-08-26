https://static.news.ru/photo/762f0a6e-c80b-11e9-bf5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Преднизолон не входит в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, поэтому решение о закупках лекарства аптеки принимают сами, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Преднизолон не включён в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включённых в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно, — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в российских аптеках нет в продаже преднизолона. Препарат помогает справиться с шоковыми и аллергическими состояниями, применяется при ревматизме, артрите, заболеваниях суставов.

Как писал News.ru, что почти половина жителей России по разным причинам испытывает сложности с приобретением лекарств. Опрос, в котором в 2019 году приняли участие 1237 жителей разных регионов России, показал, что в 55% случаев опрошенные указывали на сложности из-за нехватки денег, в 38% случаев — на отсутствие необходимых препаратов. Около 5% отметили фактор отсутствия аптек, 2% — недоступность привычного лекарства.