Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» кормящих матерей

Минздрав России разрешил вакцинировать от COVID-19 кормящих матерей «Спутником V». Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты, — сказал Токарев.

Он отметил, что профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость. Таким образом теперь ещё одна категория граждан будет надёжно защищена от тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

В список противопоказаний к вакцинации в данный момент входят люди с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжёлыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, молодые люди до 18 лет, а также те, у кого возникли тяжёлые поствакцинальные осложнения.

Ранее Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Инъекции будут производиться в разные части тела. Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях. Отмечается отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.