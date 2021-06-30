Минздрав разрешил прививаться от COVID без учёта антител

В Минздраве России утвердили и направили в регионы временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавируса. В документе отмечается, что анализ на антитела перед прививкой не нужен, сообщает РИА Новости.

В рекомендациях сказано, что вакцинироваться можно любым зарегистрированным в России препаратом. До достижения популяционного иммунитета прививаться нужно спустя полгода после первичной вакцинации или перенесённого заболевания. После того как в России сформируется коллективный иммунитет, период ревакцинации будет равен одному году.

Если в первый раз прививка вызвала серьёзные побочные эффекты, то повторно вакцинироваться можно другим препаратом.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ порекомендовали не использовать тесты на антитела для принятия решения о прививке. В организации заявили, что прививаться можно при любом уровне антител и вакцина не может нанести вред пациенту при их наличии.

Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко эту позицию поддержал. По его словам, проверка на антитела усложняет и замедляет процесс вакцинации населения.