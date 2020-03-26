https://static.news.ru/photo/2d47d432-6f83-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) может дать тяжёлые осложнения или смерть у людей старше 60 лет примерно в 3,3% случаев. Если пациент старше 70 лет — в 8%. У больных старше 80 лет — в 15–20%, считает главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

Медик уточнила, что в почтенном возрасте любые недуги переносятся хуже — слабеет иммунная система, и организму труднее бороться с недугом, пишет РИА Новости.

К 26 марта 2020 года COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 182 заболевших. Выписаны из лечебных учреждений 38 человек. Скончались два гражданина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анализы 83 человек направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.