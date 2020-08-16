Минздрав рассказал, когда медикиков начнут прививать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c544679c-e05c-11ea-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве здравоохранения России сообщают, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины.То же касается людей из групп риска.

Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована „на условиях“. В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования, — говорится в сообщении.

Российская разработка получила название «Спутник V». Она была зарегистрирована 11 августа. Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Киргизии намерены приобрести созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минздрава республики Мадамин Каратаев.