Минздрав провёл переподготовку медработников для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/50233bbc-80af-11ea-a6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 1,2 млн медработников прошли переподготовку для борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В последние два месяца мы фактически провели переподготовку всеми методами более 1,2 млн медицинских работников, — отметил Мурашко на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.

Сейчас ведомство планирует перепрофилировать для приёма пациентов с COVID-19 ещё 44 учреждения за пределами Москвы.

Кроме того, глава Минздрава обратил внимание, что Иркутская и Владимирская области, Удмуртия, Коми и Забайкалье должны мобилизовать усилия по борьбе с новым заболеванием.

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Ранее правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе, писал NEWS.ru.