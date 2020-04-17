Минздрав провёл переподготовку медработников для борьбы с COVID-19

Более 1,2 млн медработников прошли переподготовку для борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
В последние два месяца мы фактически провели переподготовку всеми методами более 1,2 млн медицинских работников, — отметил Мурашко на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.
Сейчас ведомство планирует перепрофилировать для приёма пациентов с COVID-19 ещё 44 учреждения за пределами Москвы.
Кроме того, глава Минздрава обратил внимание, что Иркутская и Владимирская области, Удмуртия, Коми и Забайкалье должны мобилизовать усилия по борьбе с новым заболеванием.
По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.
Ранее правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе, писал NEWS.ru.
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