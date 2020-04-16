Минздрав проверит сообщение о «забастовках» в башкирской РКБ

https://static.news.ru/photo/ebd0fb7c-7fe1-11ea-bb90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости

Сообщения о неких забастовках в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса, проверят. Об этом заявили в Минздраве Башкирии.

Ранее появилась информация, что пациенты РКБ якобы устроили забастовку из-за того, что в их палаты подселяют больных коронавирусом. Медики же заявляют, что пациентов с пневмонией не проверяют на COVID-19.

Безусловно, проверим (ситуацию с забастовками. — NEWS.ru) <...>, это будет вдумчивая проверка по тому, что происходит в больнице, — цитирует РИА Новости заместителя министра здравоохранения региона Ирину Кононову.

Она добавила, что в ведомстве уже обсуждали с Росздравнадзором, как можно получить документы обо всех случаях пневмоний, о которых говорили сотрудники и в соцсетях. По её мнению, нужно выяснить, насколько у пациентов были тяжёлые болезни «либо это завозная инфекция».

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки по массовому заражению коронавирусной инфекцией в республиканской больнице Уфы. Там диагноз COVID-19 подтвердился у 52 пациентов.