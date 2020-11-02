Минздрав предупредил о напряжённой ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/74bcc950-1cfb-11eb-a9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся напряжённой. Об этом 2 ноября заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Ситуация с коронавирусом действительно остаётся на сегодняшний день напряжённой. Заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15–18 тысяч заболевших в сутки, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его данным, в регионах развёрнуты 235 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них свободно около 15%.

Мурашко добавил, что средства на препараты против коронавируса для амбулаторных пациентов доведены до регионов.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия, писал NEWS.ru.