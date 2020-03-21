https://static.news.ru/photo/3d311174-6c5e-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) можно использовать только под контролем врачей. Об этом заявили в Минздраве России.

Отмечается, что ведомство выступило с таким заявлением после появления в ряде СМИ информации о частных покупателях аппаратов искусственной вентиляции лёгких для личного использования в домашних условиях.

Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минздрава.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для лечения тяжёлой пневмонии кроме аппаратов ИВЛ требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов не требуется искусственная вентиляция лёгких