Общество

Минздрав предостерег от применения противомалярийных препаратов от COVID-19

21:40, 11 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекомендовать антималярийные препараты для профилактики коронавируса нельзя, поскольку их применение несёт непрятные последствия. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

К этим препаратам... существует доступ только рецептурный, по назначению врача, категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя,цитирует его РИА Новости.

Мурашко также добавил, что иногда антималярийные препараты дают неблагоприятные исходы, аллергические реакции, нарушения ритма сердцебиения и другие.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что противомалярийные препараты спасают только на раннем этапе. При этом они демонстрируют неплохую эффективность при коронавирусе, однако они помогают не во всех случаях.

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