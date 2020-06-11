Минздрав предостерег от применения противомалярийных препаратов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2de6b12-ac13-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекомендовать антималярийные препараты для профилактики коронавируса нельзя, поскольку их применение несёт непрятные последствия. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

К этим препаратам... существует доступ только рецептурный, по назначению врача, категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя, — цитирует его РИА Новости.

Мурашко также добавил, что иногда антималярийные препараты дают неблагоприятные исходы, аллергические реакции, нарушения ритма сердцебиения и другие.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что противомалярийные препараты спасают только на раннем этапе. При этом они демонстрируют неплохую эффективность при коронавирусе, однако они помогают не во всех случаях.