Минздрав предложит пациентам оценить оказание медпомощи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минздрав разработал методику оценки удовлетворённости оказанием медпомощи. Каждому пациенту будет предложено оценить комфорт своего пребывания в учреждении, удобство записи на приём, внимательность персонала и длительность ожидания помощи, сообщает «Коммерсант».

Пилотный проект на данный момент запущен в нескольких регионах, повсеместный мониторинг станет возможным после выпуска соответствующего приказа министерства. Дополнительный показатель, характеризующий степень удовлетворённости населения медпомощью, включён в федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2022 года. При этом в стране нет единой методики оценки настроений пациентов.

Разные ведомства используют разные методики, которые показывают разные цифры, зачастую кратно отличающиеся друг от друга. Это не позволяет произвести анализ удовлетворённости населения качеством медпомощи.

Сейчас разработана анкета, которая позволит выводить итоговый процент удовлетворённости населения с помощью только одного вопроса: «Оцените, насколько в целом вы удовлетворены медицинской помощью». Остальные вопросы предназначены для выявления наиболее и наименее сильно воздействующих факторов оказания медпомощи, чтобы можно было давать рекомендации регионам.

Ранее сообщалось, что ГБУЗ «Барабинская центральная районная больница» в Новосибирской области обязали выплатить 16 млн рублей компенсации за инвалидность ребёнка. Как заявили в областном Минздраве, медучреждение будет обжаловать это решение.