Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие

Медосвидетельствование для выдачи оружия должно приводиться только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава России, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации, — говорится в сообщении.

При этом в случае выявления у освидетельствуемого в ходе проведения медицинского освидетельствования в образце мочи следов наркотических средств, медики обязаны сообщить об этом самому гражданину и готовить процедуру внеочередного медицинского освидетельствования. Действующее медицинское заключение будет аннулировано.

То же самое будет предпринято, если врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, врачом-офтальмологом будет выявлены симптомы заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружием.

Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев ранее прокомментировал NEWS.ru принятие Государственной думой в первом чтении законопроекта, который ужесточает правила контроля за оборотом оружия. По его словам, силовые ведомства не раскрывают полную статистку преступлений, так как из неё было бы видно, что подобные нововведения абсурдны и смехотворны.