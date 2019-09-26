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Количество курилок в случае их возвращения в аэропорты может быть ограничено. С такой инициативой выступил Минздрав. Ведомство предлагает организовывать не более двух специализированных комнат для каждой воздушной гавани.

Такие параметры содержатся в пакете поправок, который министерство подготовило ко второму чтению соответствующего законопроекта в Госдуме, пишут « Ведомости ». Помимо этого, курилки рекомендовано размещать в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и на максимальном удалении от пунктов предполётного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта.

Каждая такая комната должна быть в обязательном порядке оборудована вентиляционными системами.

Принять законопроект во втором и третьем чтениях Госдума может в ходе осенней сессии. В первом чтении он был одобрен 16 июля. Как писал News.ru, в случае возвращения курилок во многих аэропортах они могут стать платными, предварительно стоимость оценивается в сумму от 50 до 100 рублей.