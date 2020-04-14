Минздрав предложил критерии для усыновления детей людьми с ВИЧ

https://static.news.ru/photo/f6ee5240-7dcd-11ea-bf2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минздрав составил перечень условий, при которых ВИЧ-инфицированные люди смогут усыновлять детей.

Ведомство предлагает изменить список заболеваний, при которых невозможно усыновить или взять под опеку ребёнка. В частности, из него могут исключить ВИЧ-положительных людей, которые наблюдаются у инфекциониста год и более, а уровень CD4+ лимфоцитов в их крови ниже 350 клеток на миллилитр крови, передаёт РБК.

Вышеперечисленные противопоказания не имеют силы в случае усыновления или взятия под опеку ребёнка, который уже проживает с ВИЧ-инфицированным, с которым уже «сложились семейные отношения».

Как писал NEWS.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка при президента Анна Кузнецова обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с сообщением о проблемах с ВИЧ. Она заявила, что недопустимо нарушать права детей с ВИЧ на получение государственной помощи из-за отсутствия у них справки об инвалидности.