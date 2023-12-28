Минздрав предложил изменить возраст девочек для первого осмотра гинеколога Минздрав предложил проводить первые гинекологические осмотры с 13 лет

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Минздрав России предложил изменить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас девочек осматривают с 14 лет, предложили начинать обследования с 13 лет.

Внести в графу «Осмотры врачами-специалистами» приложения № 1 к «Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» следующие изменения: в пункте 27 после позиции «Офтальмолог» дополнить позицией «Акушер-гинеколог» (в отношении девочек), — указали авторы документа.

Пересмотр необходим, поскольку в современных условиях требуется раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья подростков, говорится в пояснительной записке. Авторы добавили, что с учетом физиологического становления репродуктивной функции оптимальным возрастом является 13 лет.

Ранее 125 детей, возвращавшихся из лагеря через Саратовскую область, были сняты с поезда Тюмень — Адлер. Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию на месте происшествия. Все дети были осмотрены медицинскими специалистами, после чего их автобусами централизованно доставили в инфекционную больницу Саратовской области. В итоге у 46 детей, снятых с поезда, диагностировали грипп А.

Руководитель Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что 11 сопровождающих и остальные дети здоровы. Известно, что один ребенок уже вернулся в ЛНР.