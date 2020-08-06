Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки автомобиля

https://static.news.ru/photo/9c41538a-d7fd-11ea-9039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Минздраве предложили обновить требования к автомобильной аптечке.

Проект приказа «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе предложено убрать из состава аптечки стерильные бинты и бинты малых размеров, стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидные лейкопластыри. В аптечке должны находиться две пары перчаток, две медицинские трёхслойные маски, бинты, пластырь и дополнительная упаковка стерильных салфеток. Изменено название и содержание инструкции аптечки.

Автомобильные аптечки, произведённые до вступления в силу изменений, будут действительны до окончания их срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Ранее предприятие «Фэст» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой включить многоразовые маски в составы аптечек, утверждённые приказом Минздрава РФ. Компания занимается производством средств для оказания первой медицинской помощи.

NEWS.ru писал, что врач дал советы на случай инфаркта за рулём автомобиля. По словам медика, водители всегда должны иметь в машине аптечку с нитроглицерином, который может спасти жизнь в случае инфаркта.