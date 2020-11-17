Минздрав предложил изменить целевой показатель смертности

https://static.news.ru/photo/ded8c904-28e2-11eb-b3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ предложило скорректировать целевой показатель по смертности трудоспособного населения в государственной программе «Развитие здравоохранения».

Как следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовых актов, Минздрав считает нужным изменить показатель смертности с 419 на 100 тысяч человек населения на 539,2.

Ведомство обосновало своё предложение ростом смертности от всех причин в период с января по август. Согласно данным Росстата, в указанный промежуток времени смертность выросла на 6,5%. В пояснительной записке к проекту постановления также отмечается необходимость пересмотра целевых показателей по смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований, в том числе злокачественных.

В документе уточняется, что проект постановления составлен с учётом распространения COVID-19.

17 ноября в России зафиксирован антирекорд по количеству погибших от коронавирусной инфекции. За сутки от болезни скончались 442 человека.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что относительно низкий уровень смертности от коронавируса в России объясняется принятыми властями мерами и дисциплинированностью граждан, передавал NEWS.ru.