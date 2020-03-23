https://static.news.ru/photo/d888be74-6cd6-11ea-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

В Минздраве рассказали о группах риска по коронавирусу. Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний.

Среди них — ВИЧ-инфицированные, страдающие аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Кроме того, в группе риска те, кто перенёс трансплантацию органов, и больные сахарным диабетом и бронхиальной астмой.

У таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится, — объяснила она в интервью «Известиям».

Она подчеркнула, что пожилым людям в период эпидемии важно минимизировать контакты с окружающими и максимально ограничить выход из дома.

Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.