Минздрав потребует от регионов помогать людям с ВИЧ без прописки

https://static.news.ru/photo/c58d85a6-8be9-11eb-9e98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионы России получат от Минздрава документы, которые предписывают оказывать помощь людям с ВИЧ вне зависимости от их прописки, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Сейчас приняли решение, во всяком случае, я дала поручение Минздраву, чтобы до 1 апреля они разослали все необходимые методические документы в регионы, чтобы людям, если они не прописаны, но проживают на территории конкретного региона, помощь оказывалась вне зависимости от прописки, — сказала она в эфире телеканала RT.

По её словам, Минздрав будет отчитываться об исполнении этого поручения. Также это ведомство совместно с Минфином должно отработать систему расчётов между регионами.

Придётся заставить, — сказала она в ответ на реплику о том, что некоторые субъекты могут не захотеть этого делать.

Голикова отметила, что в России остаётся элемент «ручного управления», но добиться решения можно. Правительство даёт деньги, в том числе на обеспечение лекарствами, что позволяет ему «говорить о том, как это надо делать».

Ранее Голикова поручила оценить эффективность вакцинации от коронавируса у ВИЧ-инфицированных.

Как писал NEWS.ru, в России более 1,1 млн человек живут с ВИЧ-инфекцией. По словам Голиковой, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, две трети из них проживают в Африканском регионе. Главной причиной смерти людей с этим заболеванием становится туберкулёз.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.