Минздрав потребовал увеличить резерв коек для пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/37a5ac34-201c-11eb-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.

Он отметил, что незамедлительную помощь в стационарах следует обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий, — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр также потребовал в случае необходимости проводить перераспределение врачей, привлекая к работе медиков тех специальностей, число обращений по которым сейчас снизилось.

Глава Минздрава уточнил, что лекарства, предназначенные для амбулаторных пациентов, следует выдавать сразу после постановки диагноза, чтобы те не посещали аптеки. Это позволит не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Необходимые средства, в том числе на обеспечение граждан препаратами, направлены в регионы, добавил Мурашко.

С начала пандемии Минздрав выпустил уже девятую версию временных методических рекомендаций Минздрава, которые дополняются и видоизменяются в зависимости от эпидемической ситуации и накопленного опыта. Новые требования ведомства соответствуют этому документу.

Ранее NEWS.ru писал, что более 240 аптек в России получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами.