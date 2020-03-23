Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачёва призвала пожилых людей отдать домашних собак членам семьи или знакомым во время пандемии COVID-19 и самоизоляции.
В беседе с радиостанцией «Москва 24» специалист Минздрава
Как ранее сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин официально рекомендовал всем горожанам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Столичный градоначальник также пообещал пожилым москвичам единовременную материальную помощь.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве.
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