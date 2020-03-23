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Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачёва призвала пожилых людей отдать домашних собак членам семьи или знакомым во время пандемии COVID-19 и самоизоляции.

В беседе с радиостанцией «Москва 24» специалист Минздрава отметила , что для выгула собак необходимо выходить из дома, а для пожилых людей в нынешней ситуации это несёт избыточные риски. Опасность может представлять и выгул собак другими людьми по поручению хозяев — животное может подхватить инфекцию на улице и принести домой. Ткачёва добавила, что питомцы, которые не покидают квартиру и не контактируют с другими людьми, опасности не представляют.

Как ранее сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин официально рекомендовал всем горожанам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Столичный градоначальник также пообещал пожилым москвичам единовременную материальную помощь.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве.