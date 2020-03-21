https://static.news.ru/photo/61644a8c-6b7a-11ea-a47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские учреждения всех форм собственности должны зарегистрировать всех своих врачей и медсестёр в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава.

Как сообщило РБК со ссылкой на телеграмму замминистра здравоохранения Павла Пугачёва, зарегистрировать медработников нужно в два дня.

Эта телеграмма направлена на то, чтобы стимулировать медицинские организации, которые не подключены к ЕГИСЗ, к ней подключиться, а также стимулировать работников войти в реестр, — сообщил агентству помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что реестры ведутся в соответствии с требованием Закона «Об охране здоровья граждан». Ещё к 1 января 2019 года все медицинские организации должны были быть подключены к ЕГИСЗ. Кузнецов отметил, что сейчас к ней подключено только 15 тысяч организаций.

Опрошенные агентством врачи одного из медучреждений подтвердили полученное предписание. Отмечается, что сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» уже выполнили это поручение.

Как писал NEWS.ru, правительство выделило Минздраву 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом.