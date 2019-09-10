https://static.news.ru/photo/c912f248-d393-11e9-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Минздрав решил исследовать влияние электронных сигарет на здоровье россиян. Соответствующее поручение дали главному внештатному специалисту-терапевту ведомства.

Министерством здравоохранения РФ подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет (ЭС) и заболеваний лёгких, — цитирует ТАСС замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Кроме того, главному специалисту по патологической анатомии поручили проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких в связи с потреблением электронных сигарет.

Ранее в США был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты. Житель штата Иллинойс был экстренно доставлен в больницу с тяжёлым респираторным заболеванием. В итоге он скончался. Всего с 28 июня по 15 августа были зафиксированы 94 случая болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, причём 30 из них в Висконсине. Власти США взялись за расследование подобных лёгочных заболеваний, писал News.ru.