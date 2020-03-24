Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал решение правительства о запрете на курение кальянов в кафе, ресторанах и барах. По его словам, это обоснованная мера в условиях пандемии коронавируса.
Он отметил, что кальяны могут стать источником распространения вируса,
Как писал NEWS.ru, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу. Кроме того, в стране будет запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах.
Согласно последним данным, в мире заразились более 400 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 105 тысяч, жертвами заболевания стали 18,2 тысячи человек.
В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.
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