https://static.news.ru/photo/c1afbe4e-6e04-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал решение правительства о запрете на курение кальянов в кафе, ресторанах и барах. По его словам, это обоснованная мера в условиях пандемии коронавируса.

Он отметил, что кальяны могут стать источником распространения вируса, передаёт РИА Новости. Кроме того, аналогичные запреты были введены в некоторых других государствах.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу. Кроме того, в стране будет запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах.

Согласно последним данным, в мире заразились более 400 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 105 тысяч, жертвами заболевания стали 18,2 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.