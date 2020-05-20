Минздрав: пациентам с коронавирусом нужна реабилитация после выздоровления

https://static.news.ru/photo/6df8422c-9ad1-11ea-868a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все лица, переболевшие коронавирусной инфекцией, нуждаются в реабилитации, особенно те, у кого болезнь протекала в тяжёлой форме.

Об этом заявила внештатный специалист-реабилитолог Министерства здравоохранения РФ Галина Иванова, передаёт RNS. Медик пояснила, что COVID-19 влечёт нарушения функций всей кислородотранспортной системы. Полученный в ходе борьбы с пандемией международный опыт указывает, что реабилитация должна продолжаться в течение двух-трёх месяцев с момента заражения. В ряде случаев — например, для пациентов с сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких — реабилитация может затянуться до года и дольше.

Медик отметила, что переболевшим людям стоит обратить внимание на восстановление жизненной ёмкости лёгких. Также выздоровевшим надо следить за насыщением крови кислородом и переносимостью физической нагрузки.

Ранее NEWS.ru приводил сообщение Роспотребнадзора о сроках протекания коронавирусной инфекции в разных формах.