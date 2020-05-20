Минздрав: пациентам с коронавирусом нужна реабилитация после выздоровления

Все лица, переболевшие коронавирусной инфекцией, нуждаются в реабилитации, особенно те, у кого болезнь протекала в тяжёлой форме.
Об этом заявила внештатный специалист-реабилитолог Министерства здравоохранения РФ Галина Иванова,
Медик отметила, что переболевшим людям стоит обратить внимание на восстановление жизненной ёмкости лёгких. Также выздоровевшим надо следить за насыщением крови кислородом и переносимостью физической нагрузки.
Ранее NEWS.ru приводил сообщение Роспотребнадзора о сроках протекания коронавирусной инфекции в разных формах.
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