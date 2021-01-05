Минздрав ответил на слова о непроверенности «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/1bec50de-4f50-11eb-bbf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» решили после того, как была доказана её эффективность. Так прокомментировал заявления о том, что российский препарат не проверен, замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Сейчас безопасность и эффективность применения препарата «Спутник V» дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных, — пояснил Фисенко РИА Новости.

Представитель регулятора пояснил, что до этого были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины. По словам Фисенко, так же поступили и США, Евросоюз и Великобритания. Они начали массовую вакцинацию с продолжающимися клиническими исследованиями.

При этом украинский заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как в стране хотят использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу испытаний.

Как ранее сообщал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, на данный момент прививку от коронавируса «Спутником V» сделали уже более миллиона россиян. Каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз этой вакцины, передавал NEWS.ru.