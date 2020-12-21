Минздрав отреагировал на появление нового штамма коронавируса в Британии

https://static.news.ru/photo/8124ea94-4396-11eb-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские специалисты контактируют с иностранными коллегами для изучения нового штамма коронавируса. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения, — рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила, что появление нового штамма коронавируса объясняется естественной мутацией. По её мнению, вероятно, вирус мутировал у человека с иммуносупрессией либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора.

Специалист рассказала, что новый штамм более заразен. При лечении можно ожидать появления других мутаций, не только тех, которые обнаружены в Великобритании. Баранова убеждена, что закрытие границ ничего не изменит и мутации всё равно будут появляться.

О бессмысленности закрытия границ с Великобританией также заявил теледоктор Александр Мясников. Он пояснил, что инфекция мутировала с начала пандемии. Патоген оказался более заразным, но при этом менее смертельным. Мясников отметил, что мутация известна специалистам ещё с сентября. За этот период она давно вышла за пределы Англии. Мясников считает, что если патоген обнаружили в Великобритании, это совсем не означает, что мутация произошла именно там.

Как писал NEWS.ru, с 22 декабря Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Ограничение будет действовать в течение недели. Великобритания входила в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение.