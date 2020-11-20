Минздрав отреагировал на дефицит в аптеках лекарств для лечения COVID-19

В Минздраве России заявили, что медицинские организации страны сформировали нужный резерв препарата «Метилпреднизолон» для лечения COVID-19. В ведомстве также отметили, что в настоящее время работают над наращиванием импорта лекарств на его основе.
Как
В Минздраве предупредили, что пациентам с ревматическими заболеваниями нельзя прерывать терапию метилпреднизолоном и посоветовали перейти на его эквиваленты.
В свою очередь в Минпромторге пояснили, что дефицит препарата, который включён в методические рекомендации Минздрава для терапии коронавируса, обусловлен ростом его продаж. Такая же ситуация сложилась и с другими препаратами, включёнными в рекомендации.
Ранее NEWS.ru писал, что в России будет увеличено производство антибиотиков и противовирусных препаратов. По словам Мурашко, уже приняты решения по развёртыванию дополнительных площадок. К дефициту лекарств в аптеках привёл повышенный спрос на них в связи с пандемией.
Эксперт Общественной палаты России Алексей Старченко, комментируя рост цен на медпрепараты, призвал россиян активнее требовать от правительства включения различных лекарств в льготный перечень. Он также подчеркнул, что граждане старше 65 лет должны получать медикаменты бесплатно.