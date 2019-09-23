https://static.news.ru/photo/b1e8a8aa-de11-11e9-98c0-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минздрав собрал данные о потребности граждан в противосудорожном препарате «Фризиум» во всех субъектах Российский Федерации. Сбор информации продолжается, сообщила пресс-служба ведомства.

Сведения были предоставлены региональными органами исполнительной власти, которые, в свою очередь, получили их от главных внештатных специалистов-неврологов. Ведомство разослало в субъекты страны разъяснения о порядке сбора информации о пациентах.

В Минздраве подчеркнули, что все дети, нуждающиеся в незарегистрированных лекарствах, будут полностью ими обеспечены, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что фармацевтическая компания «Санофи», производящая «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.