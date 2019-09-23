Минздрав собрал данные о потребности граждан в противосудорожном препарате «Фризиум» во всех субъектах Российский Федерации. Сбор информации продолжается, сообщила пресс-служба ведомства.
Сведения были предоставлены региональными органами исполнительной власти, которые, в свою очередь, получили их от главных внештатных специалистов-неврологов. Ведомство разослало в субъекты страны разъяснения о порядке сбора информации о пациентах.
В Минздраве подчеркнули, что все дети, нуждающиеся в незарегистрированных лекарствах, будут полностью ими обеспечены, передаёт
Ранее News.ru писал, что фармацевтическая компания «Санофи», производящая «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.