https://static.news.ru/photo/a2ef64e0-e6bf-11e9-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве здравоохранения России опровергли информацию об указании ведомства не брать на работу в другие клиники врачей, уволившихся из онкоцентра (НМИЦ) им. Блохина.

Как пишет РБК , речь идёт о заявлении замглавы онкоцентра Михаила Рыкова о существовании соответствующего указа Минздрава.

Подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло, — заявили в ведомстве.

Рыков ранее сообщил, что к нему обратились коллеги из двух других государственных медучреждений. Они рассказали, что если врачи онкоцентра, подавшие заявления, уволятся, то их не возьмут на работу из-за распоряжения Минздрава. При этом Рыков отметил, что не может гарантировать достоверность слов коллег.

Скандал в детском онкоцентре произошёл из-за видеообращения, с которым выступили 26 сотрудников НМИЦ им Блохина. Они потребовали отстранить новое руководство и обеспечить прозрачность начисления зарплаты. Онкологи также рассказали об «ужасных условиях» в которых лечатся дети.

Руководство медучреждения отреагировало на протесты врачей в связи с освобождением от должности замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича. Глава онкоцентра Иван Стилиди сообщил, что «за хамское поведение» вынес ему выговор.

Ранее News.ru писал, что заявления об увольнении подали от 10 до 12 врачей НИИ детской онкологии им. Блохина.