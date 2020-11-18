Минздрав: около пяти тысяч россиян находятся на ИВЛ

https://static.news.ru/photo/c3ee492c-2999-11eb-a90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около пяти тысяч пациентов в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Количество «тяжёлых» больных с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ составляет 10%. По его словам, в стационарных условиях лечатся от COVID-19 почти 221 тысяча граждан.

В восьми субъектах наблюдается нехватка транспорта для перевозки заражённых COVID-19, отметил чиновник. Мурашко добавил, что ситуация с обеспечением медикаментами людей с коронавирусом в стационарах остаётся стабильной. Бесплатными препаратами амбулаторных пациентов с COVID-19 обеспечивают в 43 регионах, пишет ТАСС.

В России развернут дополнительные площадки для производства основных групп лекарств, таких как противовирусные препараты и антибиотики, рассказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

За минувшие сутки в РФ выявлено 20,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны свыше 25 тысяч пациентов, скончались 456 человек. Общее количество заболевших в стране приближается к 2 млн. За время пандемии выздоровели более полутора миллионов россиян, а жертвами инфекции стали 34,3 тысячи человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 в РФ с начала октября выросла в два с половиной раза. На всей территории страны действует масочный режим, в 80 регионах усилена дезинфекция в общественных местах и на транспорте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Голикова в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявила, что граждане высказывают недовольство слишком долгими сроками получения результатов ПЦР-теста на коронавирус. Лидер заметил, что нормативный срок получения итогов исследования действительно преувеличен.