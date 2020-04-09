Общество

Минздрав объяснил резкий рост числа заражённых коронавирусом в России

12:55, 09 апреля 2020 43
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Минздраве нашли причину резкого увеличения количества заболевших коронавирусом в России. Как заявила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям ведомства Елена Масленникова, это стало следствием поведения россиян неделей ранее.

Последний рост инфекции за вчера <...> просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней <...> после вот этих шашлыков, — пояснила она в эфире программы на телеканале «Россия 1».

По её мнению, граждане поначалу легкомысленно отнеслись к самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131 в 81 регионе.

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