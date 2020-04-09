Минздрав объяснил резкий рост числа заражённых коронавирусом в России

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Национальный родительский комитет попросил правительство перенести сроки весеннего призыва, так как разосланные повестки обязывают юношей явиться в военкомат в апреле. Из-за этого они могут оказаться в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и успеют поступить в вузы.

По словам председателя комитета Ирины Волынец, выпускники призывного возраста, несмотря на режим самоизоляции, получили повестки из военкоматов с требованием явиться на комиссию. В то же время министр обороны Сергей Шойгу...