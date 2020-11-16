Минздрав объяснил причину высокой заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b152c628-27f8-11eb-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией регистрируется в городах с высокой плотностью населения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Регионы, которые испытывают наибольшую заболеваемость и обращаемость за медпомощью, — это города с высокой плотностью населения, — сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, именно этот фактор влияет на распространение инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах страны. По её словам, в трёх субъектах фиксируется снижение заболеваемости. Руководитель ведомства привела статистику в ходе выступления на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Она отметила также, что 55 субъектов находится в стадии стабилизации, а в двух наблюдается замедление роста заболеваемости. В стадии продолжающегося роста находится 25 субъектов.

Попова обратила внимание, что ситуация постепенно стабилизируется. Так, чуть более двух недель назад в стадии стабилизации находился лишь 31 регион.

По данным на 16 ноября, в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Накануне суточный прирост больных COVID-19 в стране впервые превысил 22 тысячи человек. Теперь максимум вновь обновлён.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая заболевания. При этом 1 453 849 человек поправились. За прошедшие сутки жертвами инфекции стали 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов, писал NEWS.ru.