https://static.news.ru/photo/58aed98a-5959-11ea-8977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация Счётной палаты (СП) об отсутствии водопровода в 30% зданий, где лечат детей, учитывает технические помещения. Например, склады, гаражи и котельные. Необходимые коммуникации есть в 19 из 20 тысяч строений, где оказывается амбулаторная помощь, заявили представители ведомства.

Из почти 11 тысяч зданий, где находились медорганизации, оказывающие стационарную медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тысячи, центральное отопление — в 10 тысячах, канализация — в 10,5 тысячи, пишет РИА Новости.

Накануне СП по итогам проверки пришла к выводу о плачевном состоянии медучреждений, которых в стране насчитывается 116 865. Аудиторы установили, что на 1 января 2019 года во многих организациях отсутствовало горячее водоснабжение (в 52,1% зданий), центральное отопление (41,1%), канализация (35%) и водопровод (30,5%). Кроме того, большинство зданий находятся в плохом санитарном и техническом состоянии, 14% из них являются аварийными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больнице скорой медицинской помощи в Кургане будет выделено 200 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин во время посещения медучреждения. Он отметил, что в своём нынешнем состоянии больница вызывает «сожаление и стыд».