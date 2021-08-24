Минздрав обновил временные рекомендации по прививочной кампании

Минздрав России обновил временные рекомендации о том, как должна проводиться вакцинация от коронавируса. Новую версию направили в регионы. Об этом сообщает сайт ведомства.

Теперь для вакцинации пожилых и ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». С ними нужно также вести индивидуальную работу.

Для пациентов с ВИЧ-инфекцией рекомендуется «Гам-КОВИД-Вак» в случае через 4 недели от начала приёма антиретровирусных средств. Эта вакцина рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки.

После вакцинации выдаётся QR-код, который действует год, а при ухудшении эпидемиологической ситуации — полгода. После болезни QR-код действует так же шесть месяцев с момента выздоровления, а после отрицательного ПЦР-теста — 72 часа.

Также в Минздраве заявили, что вакцинированным тоже нужно соблюдать санитарные меры безопасности: носить маски и держать дистанцию.

Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям, — сообщил Минздрав.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус объяснил, почему надо успеть вакцинироваться в августе