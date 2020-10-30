Минздрав: все медорганизации обеспечены применяемым при COVID «Клексаном»

https://static.news.ru/photo/260388ae-1aa2-11eb-b85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские аптеки и больницы в настоящее время полностью обеспечены препаратом «Клексан», необходимым при лечении коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в аптеках на территории нескольких регионов России, включая Москву и Подмосковье, раскупили раствор на основе эноксапарина. Данный препарат входит в категорию жизненно важных и применяется в лечении пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Также его принимают беременные для уменьшения риска возникновения тромбов. Отмечалось, что «Клексан» остался исключительно в больницах.

В ведомстве на это заявили, что дефицит препарата имеет место и он связан с возросшим спросом в период пандемии. Как сказали в ведомстве, учитывая то, что «Клексан» прописывают беременным, ещё до эпидемии ввозимый объём перекрывал спрос. Кроме того, препарат постоянно используется в комплексном лечении COVID-19, уточнили в пресс-службе.

Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены «Клексаном» и его аналогами, а также имеют их необходимый запас. Очередная поставка была осуществлена 22 октября, — цитирует ТАСС представителей Минздрава.

Как ранее передавал NEWS.ru, в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа среди граждан, проживающих на территории России, сократилось количество кишечных инфекций. Вследствие этого жители страны стали меньше приобретать в отечественных аптеках лекарств против диареи.