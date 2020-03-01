Каждому заболевшему россиянину нет смысла делать анализы на коронавирус нового типа, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, которому не удалось провериться на инфекцию.
Чиновник добавил, что смысл обращаться к специалистам есть при наличии симптомов недуга или после возвращения из очагов заражения,
Это производится в установленном порядке бесплатно, — резюмировал министр.
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за период мониторинга
Ещё трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные в зону карантина в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка инфекции. Их диагноз был подтверждён лабораторными исследованиями в России. При этом у них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.
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