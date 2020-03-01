https://static.news.ru/photo/216504cc-5b93-11ea-bac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждому заболевшему россиянину нет смысла делать анализы на коронавирус нового типа, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, которому не удалось провериться на инфекцию.

Чиновник добавил, что смысл обращаться к специалистам есть при наличии симптомов недуга или после возвращения из очагов заражения, пишет «Интерфакс». Политик отметил, что исследование можно провести в поликлиниках «на специализированной площадке».

Это производится в установленном порядке бесплатно, — резюмировал министр.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за период мониторинга зафиксировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

Ещё трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные в зону карантина в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка инфекции. Их диагноз был подтверждён лабораторными исследованиями в России. При этом у них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.