https://static.news.ru/photo/281e8ba6-434e-11ea-9c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Минздрав назвал три препарата, которые могут быть эффективными при лечении коронавируса у взрослых. Ведомство предлагает лечиться от пневмонии нового типа лекарствами от ВИЧ, гепатита С и рассеянного склероза.

В частности, медики считают целесообразным использовать препараты Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Все они обладают противовоспалительным действием.

Согласно инструкциям, Рабавирин применяют для лечения гепатита С. Лопинавир — средство для лечения ВИЧ-инфекции. Ррекомбинатный интерферон бета Ib успешно зарекомендовал себя в лечении рассеянного склероза, отмечает «Интерфакс».

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. 28 января эти показатели составляли 132 и 5974 соответственно.

30 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях на границах РФ в связи с распространением коронавируса нового типа. В частности, он постановил закрыть границу на Дальнем Востоке, писал NEWS.ru.