Минздрав назвал срок жизни COVID-19 при комнатной температуре

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Коронавирус SARS-CoV-2 при комнатной температуре в 20–25 градусов Цельсия способен сохранять жизнеспособность на предметах до трёх суток, а в жидкой среде — до семи суток.

Согласно новой версии временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению COVID-19, COVID-19 стабилен в широком диапазоне значений рН — до шести дней при значении рН от пяти до девяти и до двух дней при рН4 и рН11.

При температуре +4 градуса Цельсия стабильность вируса сохраняется более 14 дней, — говорится в сообщении.

Его инактивация в течение одного дня фиксируется при росте температуры окружающей среды до 37 градусов, при 56 градусах — в течение 45 минут, при 70 градусах — в течение пяти минут.

Также в ведомстве отметили, что коронавирус имеет высокую чувствительность к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации. Чаще всего он проникает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные провели клинические исследования нового препарата для лечения коронавируса — иммуномодулятора пегинтерферон лямбда. Тестирование показало, что лекарство помогает быстро вылечить COVID-19 в лёгкой и средней форме.