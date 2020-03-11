https://static.news.ru/photo/726cfeb0-643f-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспышка коронавируса нового типа, скорее всего, началась раньше декабря 2019 года, когда об инфекции сообщили власти Китая, считает внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова.

Чиновница отметила, что особенностью COVID-19 является способность вируса крепиться к определённому типу клеток с определёнными рецепторами. Эксперт заявила, что расположение данных клеток определяет развитие болезни.

Она добавила, что вакцину от COVID-19 до сих пор создают. Специалистов беспокоят темпы распространения недуга, а также существует ли «ступенчатая» передача вируса третьим, четвёртым и пятым лицам, пишет «Интерфакс».

Коронавирусом нового типа, по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126 136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68 126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

На Апеннинском полуострове количество заболевших COVID-19 достигло 12 462. Умерли 827 граждан Италии. Украинские власти сообщили к 12 марта об одном пациенте с новой инфекцией.