Минздрав назвал количество родивших после вакцинации женщин

В мире родили 147 тыс. женщин, которые привились, когда ещё не знали о беременности. Вакцинация отрицательно не повлияла. Об этом сообщила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 24».

Имеется в мире 147 тысяч родов у тех женщин, которые не знали, что они беременны, и они вакцинировались... Чётко прослежено: не влияет вакцинация на беременность, на плод, — заявила Адамян.

Она добавила, что антитела проникают через плаценту и защищают от коронавируса плод. Также после вакцинации будущая мать легче перенесёт болезнь, даже если заразится, сказала Адамян.

Ранее о влиянии вакцины на зародыш рассказал директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. Он тоже отметил, что антитела матери, которые вырабатываются после прививки, передаются и малышу.

О безопасности вакцины для беременных заявил и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.