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Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала о лекарствах, доступных заражённым коронавирусом пациентам. По её словам, врачи могут использовать при лечении парацетамол и ибупрофен.

Она подчеркнула, что российское ведомство в этом вопросе солидарно с Всемирной организацией здравоохранения, говорится на сайте министерства.

Главное для пациентов — строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения, — отметила она.

Накануне ВОЗ отменил свою рекомендацию о неиспользовании ибупрофена для лечения людей с коронавирусом, так как отсутствует информация о негативных эффектах, помимо уже известных.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.

В Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек выздоровели.