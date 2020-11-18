Минздрав назовёт группы риска россиян с COVID-19 в регионах

Российский премьер Михаил Мишустин дал Минздраву несколько дней для анализа ситуации в регионах с загрузкой коечного фонда. Министерство должно назвать группы риска россиян с коронавирусом там, где загрузка данного фонда более 90%.
Перечень поручений
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов создать резерв коек для больных коронавирусом. Отчитаться губернаторы должны до 18 ноября. Вопросы, касающиеся госпитализации больных с COVID-19, премьер поручил руководителям субъектов взять под личный контроль.