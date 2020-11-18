Минздрав назовёт группы риска россиян с COVID-19 в регионах

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Закон о мерах социальной поддержки в отношении детей войны подписал мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующий документ представлен на сайте главы города.

Так, к детям войны относятся все жители Москвы, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Им предоставят ежемесячные выплаты, а также бесплатный проезд в городском...