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Минздрав назовёт группы риска россиян с COVID-19 в регионах

00:59, 18 ноября 2020 19
Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Российский премьер Михаил Мишустин дал Минздраву несколько дней для анализа ситуации в регионах с загрузкой коечного фонда. Министерство должно назвать группы риска россиян с коронавирусом там, где загрузка данного фонда более 90%.

Перечень поручений опубликован на сайте правительства. Минздрав должен до 23 ноября подготовить рекомендации для проблемных субъектов, которые будут представлены правительству РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов создать резерв коек для больных коронавирусом. Отчитаться губернаторы должны до 18 ноября. Вопросы, касающиеся госпитализации больных с COVID-19, премьер поручил руководителям субъектов взять под личный контроль.

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