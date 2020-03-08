https://static.news.ru/photo/278d2e0c-612d-11ea-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Казанским врачам и медицинским работникам республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана была объявлена благодарность от министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

13 сотрудников больницы оказывали помощь российским туристам, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess после вспышки коронавируса.

Министр отметил, что за все 14 дней карантина с пациентами круизного лайнера работал исключительно женский коллектив. По его словам, врачи своей работой подчеркнули, что медслужба имеет все возможности и знания для выхаживания самых разных пациентов.

Кроме благодарностей от министра здравоохранения 13 врачей и представителей медперсонала получили ценные подарки от президента Татарстана.

Судно Diamond Princess вышло из порта японской Иокогамы 20 января. Во время круиза с него в Гонконге сошёл пассажир, у которого обнаружили коронавирус. 3 февраля судно вернулось в порт и две недели находилось на карантине. На его борту были 3711 человек из 50 стран.

NEWS.ru писал, что лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии, получил разрешение войти в порт Окленда. У 21 человека на борту был обнаружен коронавирус. Заразились 19 членов экипажа и два пассажира. Среди членов экипажа есть четыре россиянина, неизвестно, заболели они или нет.