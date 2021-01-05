Минздрав: медпомощь в новогодние праздники оказывается без сбоев

https://static.news.ru/photo/b01a6aea-5025-11eb-8e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России не зафиксировали серьёзных сбоев при оказании медпомощи в новогодние праздники, вся необходимая помощь предоставлялась в полном объёме. Об этом по итогам селекторного совещания с регионами рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В период новогодних праздников медицинская служба продолжает в полном объёме оказывать всю необходимую медицинскую помощь гражданам. По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьёзных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи, — цитирует ТАСС министра.

Мурашко добавил, что ситуация с распространением COVID-19 в России в период праздников стабилизировалась, но остаётся напряжённой. По словам министра, ежедневно регистрируется порядка 24 тысяч новых случаев заболевания.

Ранее Мурашко также рассказал, что из общего числа больничных коек в России, подготовленных для пациентов с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день осталось свободно 24% мест.

Как сообщал NEWS.ru, около 700 тысяч медицинских работников, задействованных в оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили социальные выплаты за декабрь на сумму более 21 млрд рублей.