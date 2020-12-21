Минздрав Кубани проверит информацию об оставленном в подъезде пациенте

https://static.news.ru/photo/8bfeb2fe-42cb-11eb-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку после того, как в соцсетях появилась видеозапись о местном жителе, больном коронавирусной инфекцией.

В ролике, распространившемся 20 декабря, показан пациент Крымской центральной больницы. Согласно озвученной в записи информации, мужчину выписали из стационара, когда его состояние улучшилось. Пациента доставили домой и оставили в подъезде, где он начал задыхаться. В соцсетях утверждают, что мужчине трижды вызывали скорую помощь и только последняя прибывшая бригада забрала его в медучреждение.

По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки, — сообщили ТАСС в Минздраве Кубани.

Собеседник агентства также рассказал, что все граждане, обратившиеся в ГБУЗ «Городская больница № 1 города Новороссийска», проходят КТ-исследование. По его результатам решается вопрос о госпитализации или амбулаторном лечении. Кроме того, в Минздраве уточнили, что все пациенты региона с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска. Представитель ведомства подчеркнул, что факт обращения граждан в медицинское учреждение является врачебной тайной.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Росздравнадзор проверит курский госпиталь для заразившихся коронавирусом, где сломался газификатор. В медучреждении после поломки оборудования в течение нескольких дней погибли 14 пациентов.