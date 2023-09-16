Минздрав исключил дефицита антидепрессанта флуоксетина в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин, в число которых входит «Прозак», в России не наблюдается, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. В стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим веществом, уточнили в ведомстве.

По данным Росздравнадзора, информации от производителей и поставщиков о приостановке или прекращении производства и поставок «Прозака» не поступало.

По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет, — говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора «Мегаптека» сообщил о нехватке в аптеках антидепрессанта, производимого американской компанией Elli Lilly. По данным сервиса, в Москве препарат можно было найти лишь в четырех из 2,4 тысячи точек, в то время как Министерство здравоохранения РФ утверждало о бесперебойных поставках препарата.

В июле сообщалось, что россияне стали тратить больше денег на антидепрессанты. Розничные продажи этого вида лекарственных препаратов за первые пять месяцев текущего года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%, до 4,32 млрд рублей.

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