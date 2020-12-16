Минздрав хочет расширить выплаты по COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e30d296-0036-11eb-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство здравоохранения подготовило проект о денежных выплатах немедицинским работникам, которые непосредственно контактируют с пациентами с коронавирусом.

В настоящее время Минздравом России подготовлен проект указа президента Российской Федерации <...> о предоставлении права на дополнительные страховые гарантии немедицинским работникам, которые непосредственно работают или контактируют с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Выплаты будут предусмотрены людям с подозрением на COVID-19, которые заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей.

Ведомство проанализировало данные, поступившие из российских регионов. В результате там выяснили, что на выплаты могут рассчитывать 16 955 человек. Предполагается, что затраты на компенсации по 2020 году составят 1,49 млрд рублей.

Кроме того, родственники 395 медицинских работников, умерших из-за коронавируса, получили страховые выплаты на сумму более 1 млрд рублей.

По данным Фонда соцстрахования (ФСС) России, в РФ по состоянию на 15 декабря 2020 года в рамках исполнения указа произведено выплат нарастающим итогом на сумму более 11,064 млрд рублей, из них на основании подпункта «а» пункта 2 указа (в случае смерти медработника) было произведено 395 выплат на сумму 1,07 млрд рублей, — отмечается в тексте документа.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что свыше 800 тысяч человек, работающих с пациентами с COVID-19, получили выплаты за ноябрь 2020 года. По его словам, в целом выплаты получат более 900 тысяч человек.